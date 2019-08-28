Нардеп Лещенко рассказал, кто возглавит ключевые министерства и Генпрокуратуру

Об этом сообщил нардеп Верховной Рады 8 созыва Сергей Лещенко 27 августа.

Отметим, что фамилии вероятных глав министерств звучали ранее, в частности, и в публикациях УП. Официальную информацию о назначениях во власти обещают после первого заседания Рады 29 августа.

По словам Лещенко, по состоянию на 27 августа кадровые назначения в новом правительстве выглядят так:

Премьер-министр - Алексей Гончарук;

Министр финансов - Оксана Маркарова;

Министр экономики - Тимофей Милованов;

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий (по другой версии, Криклий возглавит комитет Верховной Рады);

Министр энергетики - Всеволод Ковальчук (Андрей Герус пока выбрал руководство комитетом ВР);

Министр ЖКХ - Алена Бабак (также на должность проходил собеседование Вадим Ноздря);

Министр здравоохранения - Олег Петренко.

По словам депутата, министр внутренних дел Арсен Аваков может остаться на посту, или станет вице-премьером по силовым вопросам, или секретарем СНБО. По мнению нардепа, Авакова должны уволить.

Ранее сообщалось, что Аваков может остаться на должности или занять пост вице-премьера (по силовым вопросам).

Претендент на кресло министра экономики Милованов в переписке с корреспондентом УП отметил, что официально к нему с предложениями не обращались. По мнению Милованова, информация по поводу состава нового Кабинета министров появится в ближайшие дни.

Торжественное заседание новой Верховной Рады состоится 29 августа.

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