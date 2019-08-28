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В храмах УПЦ совершают молебны перед началом нового учебного года

28.08.2019 / 16:21
В храмах УПЦ совершают молебны перед началом нового учебного года
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Во многих храмах УПЦ молебны пройдут и в сам День знаний

В храмах Украинской Православной Церкви во всех уголках страны совершаются перед началом нового 2019-2020 учебного года.

Как сообщает Центр информации УПЦ, молебны совершаются накануне Дня знаний - 1 сентября.

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре они состоятся 29, 30 и 31 августа после поздней Божественной литургии в Успенском соборе. Начало литургий в 09.00.

Во многих храмах УПЦ молебны пройдут и в сам День знаний. Например, в Свято-Троицком архиерейском соборе в Сумах.

Источник: Inpress.ua
школа, молебен, УПЦ
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