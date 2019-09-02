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Управляющий делами УПЦ назвал качества, которые важно развить в детях во время учебы

02.09.2019 / 15:27
Управляющий делами УПЦ назвал качества, которые важно развить в детях во время учебы
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Антоний сравнил получение знаний со строительством ракеты

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, какие качества необходимо развивать в детях во время учебы.

Размышления владыки на эту тему опубликованы на блоге kp.ua, сообщает Центр информации УПЦ.

«Первым желаю учиться усердно, ответственно и с хорошими результатами. Это очень важно, поскольку нашей Отчизне нужны высококлассные и многогранные специалисты. А основа их профессионализма и успехов в трудовой деятельности как раз и закладывается на школьной скамье», - отметил владыка.

Митрополит Антоний сравнил получение знаний со строительством ракеты.

«Также призываю накапливать не столько знания, сколько формировать в себе умение учиться всему новому. Необходимо быть любознательным, постоянно развивать свои творческие задатки, не боятся уходить вглубь изучаемых дисциплин. Человек характеризуется теми горизонтами, которые способны охватить его мысли и воображение. И данные горизонты нужно постоянно расширять, поскольку такой подход делает внутренний мир человека богаче и монументальнее. Это подобно строительству ракеты, способной преодолевать межгалактические пространства. Конечно, можно всю свою жизнь провести в утлом плотике, никогда не покидавшем местный пруд. А можно – в пути к новым звездам. Выбор всегда остается за нами», - подчеркнул управляющий делами УПЦ. 

Он также рассказал, какими должны быть взаимоотношения учителей с учениками.

«Что же касается учителей, то хотелось бы пожелать представителям этой уважаемой и крайне важной профессии сил, вдохновения и Божьей помощи в деле обучения и воспитания нашего молодого поколения. 

И пусть сердцевиной этого процесса станет христианская любовь друг к другу. Ведь если между учениками и их наставниками будут присутствовать взаимное уважение, забота и поддержка, то учебный процесс пойдет по наиболее полноценному и качественном пути, формируя цельные и волевые личности», - рассказал митрополит Антоний. 

В этом контексте он процитировал известного святого.

«Всем нам важно понимать – полученные знания и умения обязательно должны быть подкреплены нравственной основой. Об этом очень хорошо сказал святой Иоанн Кронштадтский: "При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, - на сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни"», - сказал архиерей. 

Источник: Медиа-инициатива Помощь вынужденным переселенцам
дети, школа, УПЦ, Митрополит Антоний
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