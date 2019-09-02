Во всех уголках страны священники УПЦ благословляют учеников на начало нового учебного года

В украинских школах 1-2 сентября торжественно начался новый учебный год.

Учителей и школьников благословили священнослужители Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

1 сентября Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры и молебен перед началом учебного года в Киевской духовной академии и семинарии.

31 августа митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, преподавателей и учащихся в священном сане, совершил молебен перед началом учебного года в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» Свято-Успенского патриаршего мужского монастыря.

Перед началом богослужения митрополит Агафангел благословил учеников первого курса на ношение подрясник. После богослужения владыка возглавил торжественный акт, посвященный началу 2019-2020 учебного года. В завершение митрополит Агафангел благословил учеников первого курса памятными книгами.

1 сентября с Божественной литургии в семинарском храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла начался новый учебный год в Волынской духовной семинарии. Богослужение возглавил ректор ВДС архимандрит Евмений (Михалевский). После литургии состоялся молебен перед началом учебного года.

Общей молитвой новый учебный год начали также студенты Сумской духовной семинарии имени Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).1 сентября семинаристы приступили к Причастию Святых Христовых Таин за Божественной литургией в Пантелеймоновском храме. Богослужение возглавил проректор по учебно-воспитательной работе архимандрит Антоний (Бондаренко).

В День знаний в Полтавской миссионерской духовной семинарии после Божественной литургии в Трехсвятительском храме был совершен молебен перед началом учебного года, который возглавил вицеректор семинарии епископ Новосанжарский Вениамин в сослужении преподавателей в священном сане. За богослужением были вознесены молитвы Богу, небесным покровителям Духовной школы.

После завершения молебна владыка с архипастырским словом обратился к семинаристам и благословил каждого. Затем в актовом зале состоялось заседание преподавателей и студентов, на котором обсуждались вопросы учебно-воспитательного процесса.

В День знаний в Свято-Успенской Почаевской лавре в Преображенском соборе состоялся молебен перед началом учебного года. По благословению наместника обители митрополита Почаевского Владимира, молебен возглавил директор лаврской воскресной школы иеромонах Феодосий в сослужении братии монастыря в священном сане.

31 августа митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон возглавил праздничное всенощное бдение в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Ровеньки. Владыка совершил молебен перед началом нового учебного года. За богослужением возносились молитвы о преодолении церковного раскола, о мире на Донбассе и о шахтерах.

По окончании Литургии митрополит Пантелеимон поздравил школьников, студентов и их родителей с Днем знаний и пожелал помощи Божией в учебе и стремлении к познанию Истины.

В Александрии 1 сентября архиепископ Александрийский и Светловодский Боголеп совершил литургию в кафедральном соборе Покрова Божией Матери. По завершении богослужения владыка помолился вместе с верующими о благословении на очередной учебный год.

В День Знаний архиепископ Новокаховский и Генический Филарет совершил молебен по случаю начала учебного года. После службы архипастырь обратился к присутствующим со словами наставления. Во всех храмах Новокаховской епархии в этот день были совершены молебны перед началом нового учебного года.

Накануне нового учебного года в храме святого мученика Иоанна Воина в Кременчуге настоятель храма протоиерей Константин Маслов отслужил молебен перед началом учебного года. После священнослужитель обратился к учителям, школьникам и студентам и их родителям с напутственным словом и окропил святой водой.

1 сентября после совершения Божественной литургии во всех храмах Мелитополя Запорожской епархии отслужили молебны о здравии отроков, которые начинают обучение.

29 августа, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, отдел по вопросам семьи Киевской епархии провел молебен перед началом учебного года для детей, которыми занимается благотворительная организация Фонд «Асперн». Богослужение в лаврском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы совершил глава отдела протоиерей Сергий Екшиян.

Во всех храмах Ковельского городского благочиния Владимир-Волынской епархии состоялись многолюдные и торжественные богослужения по случаю нового учебного года.