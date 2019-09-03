В Донецкой области Святогорская лавра открыла школу начальных классов

На Донбассе в селе Никольское на подворье Успенской Святогорской лавры состоялось открытие школы начальных классов в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, учебное заведение отремонтировано и находится на полном содержании монастыря.

Учебное заведение основано на базе здания существовавшей раньше в Никольском сельской школы. Через три года бесхозное, разрушаемое здание школы передали лавре. За неполных 6 лет обитель сделала капитальный ремонт. Также лавра своими силами меблировала учебные классы, школьную библиотеку и столовую, доставила необходимые инвентарь и учебники, обустроила прилегающую территорию.

31 августа наместник лавры митрополит Святогорский Арсений освятил здание школы, а 1 сентября совершил во дворе школы молебен на начало учебного года.

После первого звонка и благословения каждый ученик получил от Святогорской лавры ранец со школьными принадлежностями и сладости.