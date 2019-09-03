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В сети опубликовано видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ

03.09.2019 / 11:15
В сети опубликовано видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ
Святитель Сильвестр Источник: Центр информации УПЦ
Прославить архиерея в лике святых удалось благодаря его студентам, оставившим воспоминания о необычном ректоре

Сюжет о святом ректоре Киевской духовной академии святителе Сильвестре (Малеванском), епископе Каневском, недавно был опубликован в сети Интернет.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на издание «Фома в Украине».

«Каждую субботу бедные киевляне собирались у монастыря на Подоле. Они знали, что в этот день получат подаяние от владыки Сильвестра. Он был ректором Киевской духовной академии, но главной своей обязанностью считал любовь к людям и молитву», — указано в анонсе сюжета.

Прославить архиерея в лике святых удалось благодаря его студентам, оставившим воспоминания о необычном ректоре.

В съёмках приняли участие ректор и секретарь учёного совета КДАиС епископ Белогородский Сильвестр и протоиерей Василий Яковчук.

Источник: Inpress.ua
святой, УПЦ
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