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Во всех храмах УПЦ православные молились о сохранении природы

03.09.2019 / 11:15
Во всех храмах УПЦ православные молились о сохранении природы
Прихожане Свято-Покровского храма города Орехово Запорожской области Источник: Центр информации УПЦ
Прихожане Свято-Покровского храма города Орехово Запорожской области в этот день также провели уборку на территории прихрамового парка

В первое воскресенье сентября во всех храмах Украинской Православной Церкви верующие молились о сохранении природы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, молебен «О сохранении творения Божиего» был утверждён на заседании Священного Синода от 13 июля 2015 года.

Цель данного молебна – напомнить верующим о том, что нас окружает не просто природа, которой пользуется человек по своему усмотрению, а творение Божие, к которому нужно относиться с ответственностью и перед Богом, и перед будущими поколениями.

Прихожане Свято-Покровского храма города Орехово Запорожской области в этот день также провели уборку на территории прихрамового парка.

Источник: Inpress.ua
природа, Запорожская область, УПЦ
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