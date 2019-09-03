Во всех храмах УПЦ православные молились о сохранении природы

В первое воскресенье сентября во всех храмах Украинской Православной Церкви верующие молились о сохранении природы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, молебен «О сохранении творения Божиего» был утверждён на заседании Священного Синода от 13 июля 2015 года.

Цель данного молебна – напомнить верующим о том, что нас окружает не просто природа, которой пользуется человек по своему усмотрению, а творение Божие, к которому нужно относиться с ответственностью и перед Богом, и перед будущими поколениями.

Прихожане Свято-Покровского храма города Орехово Запорожской области в этот день также провели уборку на территории прихрамового парка.