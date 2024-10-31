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Петер Стано: На цьому етапі немає рішення про направлення ЄС своїх військ у будь-якій ролі чи формі в Україну

12.11.2024 / 14:21
У Єврокомісії відреагували на публікації у пресі, що "мирний план" обраного президента США Дональда Трампа нібито передбачає розгортання європейських військ у створеній у майбутньому буферній зоні між українськими та російськими військами.

Із коментарем виступив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Нещодавно британська газета The Telegraph повідомила, що Трамп нібито може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200-кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами.

За даними видання, роль США в цій місії полягала б у наданні зброї Україні, щоб запобігти відновленню агресії з боку росії. План не передбачає розгортання американських військ для патрулювання зони.

Речник Єврокомісії щодо міжнародних справ Петер Стано заявив, що "на цьому етапі немає рішення про направлення Європейським Союзом своїх військ у будь-якій ролі чи формі на українську землю".

Стано зазначив, що вже існує тренувальна місія ЄС для українських солдатів, але вони проходять підготовку на території ЄС.

Він також визнав, що серед країн-членів ЄС ведуться дискусії про перенесення частини такої діяльності в Україну, але одностайності в цьому питанні наразі немає.

Стано, ЄС, ЄК
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