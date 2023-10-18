Войти | Зарегистрироваться
08:52

пятница,
20 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Україна продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму з ЄС, - звіт

19.10.2023 / 13:19
Україна загалом продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму з ЄС, однак потрібні подальші зусилля, де це можливо, зокрема, і щодо боротьби з корупцією.

Про це повідомляється у підготовленому Єврокомісією шостому звіті у межах механізму призупинення безвізового режиму, оприлюдненому 18 жовтня, передає УНН.

"Загалом Україна продовжує виконувати контрольні показники лібералізації візового режиму та вжила заходів для виконання деяких попередніх рекомендацій Комісії. Однак потрібні подальші зусилля, де це можливо в поточному контексті", - вказано у рекомендаціях у звіті.

Як зазначається у звіті, зокрема, потребують подальшого вирішення такі питання:

Узгодити візову політику України зі списком ЄС щодо третіх країн, для яких потрібна віза, зокрема щодо країн, які становлять ризик нелегальної міграції або безпеки для ЄС.

Продовжувати поточні зусилля у боротьбі з організованою злочинністю, "приділяючи особливу увагу протидії контрабанді вогнепальної зброї та наркотиків, попри виклики, пов’язані з війною".

Продовжити поточні зусилля у боротьбі з корупцією, у тому числі "шляхом ухвалення плану дій щодо реалізації стратегії повернення активів на 2023-2025 роки та внесення змін до законодавства АРМА щодо управління арештованими активами".

ЄС, ЄК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 октября
18 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.