Кулеба: Ізраїль не відмовляв у візиті Зеленському

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю італійському виданню Repubblica, оприлюдненому у середу, 18 жовтня.

"Ми не відчуваємо себе відкинутими. Ми обговорили з ними (ізраїльською владою – ред.) візит одразу після нападу ХАМАС. Вони сказали нам, що нам доведеться почекати. Тоді в Тель-Авіві не чекали жодного іноземного лідера. Тепер фаза змінилася", – заявив міністр.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський попросив розглянути можливість його візиту до Ізраїлю. Відповідний запит начебто був надісланий Офісом президента.