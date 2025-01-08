Войти | Зарегистрироваться
12:59

пятница,
10 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Опозиційний кандидат у президенти Польщі не бачить Україну в ЄС та НАТО

10.01.2025 / 11:14
Опозиційний кандидат в президенти Польщі Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Прем'єр Дональд Туск засудив його заяву.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) глави польського уряду.

В ефірі Polsat News Навроцький, маючи на увазі Україну та Волинську трагедію, заявив, що "держава, яка не може відповісти за свої злочини, не може бути частиною альянсів".

"Сьогодні я не бачу України ні в якій структурі. Ні в Європейському Союзі, ні в НАТО. Як президент я скажу їм, що наші зусилля хотіли б, щоб до нас ставилися як до партнерів з українського боку", - заявив він.

Так, Туск звернувся до лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського, політсила якого підтримує кандидатуру Кароля Навроцького на виборах, процитувавши його слова щодо членства України в НАТО та ЄС.

"Ви ще пам'ятаєте, хто з президентів найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше виступав проти? Вам не соромно?" - написав польський прем'єр.

Польща, Навроцький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 января
9 января
8 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.