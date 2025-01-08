Войти | Зарегистрироваться
12:58

пятница,
10 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

З’явився рейтинг найбільш впливових паспортів світу на 2025 рік

09.01.2025 / 17:27
Henley Passport Index оприлюднив рейтинг найбільш впливових паспортів світу на 2025 рік.

Громадяни, які володіють цими паспортами, можуть подорожувати без необхідності отримання додаткових віз. За даними CNN, паспорт Сінгапуру вже кілька років поспіль займає перше місце у світі, відкриваючи доступ до 195 напрямків з 227. На другому місці Японія, а на третьому - країни ЄС.

Натомість на останніх позиціях опинились паспорти Іраку (104 місце, 31 напрямок), Сирії (105 місце, 27 напрямків) та Афганістану (106 місце, 26 напрямків).

ОАЕ продемонстрували значний прогрес, піднявшись із 42-го місця у 2015 році до 10-го у 2025 році, з 185 напрямками без візи. Китай також значно покращив свої позиції, піднявшись з 94-го місця до 60-го.

Найбільше втрат у рейтингу зазнали Венесуела та США. США, які колись були на другому місці, тепер опустились на дев'яте.

Український паспорт посідає 30-те місце, відкриваючи доступ до 148 напрямків.

Топ-10 найвпливовіших паспортів світу:

1. Сінгапур (195 напрямків)

2. Японія (193)

3. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія, Південна Корея (192)

4. Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Норвегія (191)

5. Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Великобританія (190)

6. Греція, Австралія (189)

7. Канада, Польща, Мальта (188)

8. Угорщина, Чехія (187)

9. Естонія, США (186)

10. Литва, Латвія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати (185)

паспорт
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
10 января
9 января
8 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.