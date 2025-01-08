З’явився рейтинг найбільш впливових паспортів світу на 2025 рік

Громадяни, які володіють цими паспортами, можуть подорожувати без необхідності отримання додаткових віз. За даними CNN, паспорт Сінгапуру вже кілька років поспіль займає перше місце у світі, відкриваючи доступ до 195 напрямків з 227. На другому місці Японія, а на третьому - країни ЄС.

Натомість на останніх позиціях опинились паспорти Іраку (104 місце, 31 напрямок), Сирії (105 місце, 27 напрямків) та Афганістану (106 місце, 26 напрямків).

ОАЕ продемонстрували значний прогрес, піднявшись із 42-го місця у 2015 році до 10-го у 2025 році, з 185 напрямками без візи. Китай також значно покращив свої позиції, піднявшись з 94-го місця до 60-го.

Найбільше втрат у рейтингу зазнали Венесуела та США. США, які колись були на другому місці, тепер опустились на дев'яте.

Український паспорт посідає 30-те місце, відкриваючи доступ до 148 напрямків.

Топ-10 найвпливовіших паспортів світу:

1. Сінгапур (195 напрямків)

2. Японія (193)

3. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Фінляндія, Південна Корея (192)

4. Австрія, Данія, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Норвегія (191)

5. Бельгія, Нова Зеландія, Португалія, Швейцарія, Великобританія (190)

6. Греція, Австралія (189)

7. Канада, Польща, Мальта (188)

8. Угорщина, Чехія (187)

9. Естонія, США (186)

10. Литва, Латвія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати (185)