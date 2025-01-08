Рада посилила відповідальність за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів

Про це у Фейсбуці поінформував заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий, передає Укрінформ.

«Верховною Радою України прийнято Закон (реєстр. №9362-1), яким вводиться адміністративна відповідальність за незабезпечення безперешкодного доступу громадян до укриттів (штраф від 1700 до 3400 грн; у разі повторного порушення – від 5100 до 8500 грн); за порушення встановлених законодавством вимог щодо утримання та експлуатації укриттів, що призвело до їхньої неготовності до використання за призначенням (штраф від 2550 до 5100 грн; у разі повторного порушення – від 5100 до 8500 грн)», - йдеться у дописі.

За словами заступника міністра, цим документом запроваджується кримінальна відповідальність і за порушення вимог законодавства щодо утримання та експлуатації укриттів, незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до них у разі оголошення сигналу повітряної тривоги, що призвело до заподіяння середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень або загибелі людини.

«До Кримінального кодексу України вводиться нова стаття 270-2, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років», - заявив Драп’ятий.

Він пояснив, що ухвалений закон також покращує правове регулювання питань відповідальності за невиконання законних вимог службової особи Державної служби України з надзвичайних ситуацій або створення перешкод у їхній діяльності. Цим документом спрощується порядок провадження у справах про адмінправопорушення, які здійснюються службовими особами ДСНС.

Заступник міністра поінформував, що питання доступності до об’єктів укриття в період воєнного стану є одним із пріоритетів, визначених Президентом України, який реалізується МВС та ДСНС України.

«З часу введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Щодо результатів оперативних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття населення», ситуація з забезпеченням доступності та належного утримання укриттів суттєво покращилася в Україні, насамперед у прифронтових регіонах», - констатував Драп’ятий.

Він зазначив, що на виконання урядового плану заходів із реалізації рішення РНБО фахівці ДСНС спільно з представниками Нацполіції України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щоквартально здійснюють обстеження (перевірки) об’єктів укриттів.

«Загальна кількість укриттів на підконтрольних уряду України територіях наразі становить 62 600. Загалом із липня 2023 року фонд захисних споруд цивільного захисту збільшено на 2 300 об'єктів», - написав заступник міністра.

Драп’ятий нагадав, що розбудова системи укриттів та контроль за їхнім належним утриманням – це одне з ключових завдань, визначених міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.