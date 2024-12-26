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ISW: російські умови припинення війни рівнозначні вимогі повної капітуляції України

04.01.2025 / 10:10
Умови припинення війни з Україною, що висуваються рф, не змінювалися за весь час повномасштабного вторгнення і рівнозначні вимогі повної капітуляції української сторони.

Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"путін та інші кремлівські чиновники неодноразово вимагали умов для припинення війни, які рівносильні повній капітуляції України, включаючи усунення законного українського уряду та демілітаризацію України. Ці вимоги не змінювалися з 2021 року", - йдеться у зведенні.

Водночас аналітики зазначають, що президент України Володимир Зеленський вказав на умови, які необхідно виконати, щоб підштовхнути РФ до згоди на "справедливий світ", а також заявив, що українські ракети та безпілотники є "аргументами України на користь справедливого світу".

Також в ISW зазначають, що кремлівські чиновники, включаючи Путіна, неодноразово використовували навмисні спотворення законів та конституції України, щоб стверджувати, що Зеленський нібито є нелегітимним президентом України після того, як Україна, дотримуючись закону та конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану 2024 року. "Уряд України юридично не може скасувати військовий стан, доки Росія продовжує атакувати Україну", - наголошується в повідомленні.

ISW
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