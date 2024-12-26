Канада: Україна залишається пріоритетом G7

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

“Після початку головування Канади у Групі семи, моя перша офіційна розмова відбулася із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Україна залишається пріоритетом G7”, - заявила Жолі.

За її словами, під час розмови йшлося про “чинну ситуацію та майбутні потреби”. “Канада завжди залишатиметься твердим союзником України”, - наголосила міністерка.

Нагадаємо: річне головування у Групі семи перейшло від Італії до Канади 1 січня.