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Канада: Україна залишається пріоритетом G7

04.01.2025 / 13:15
Після набуття повноважень головування у Групі семи, Канада залишить нормалізацію ситуації в Україні серед своїх пріоритетів.

Як повідомляє Укрінформ, про це на своїй сторінці у соцмережі Х написала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

“Після початку головування Канади у Групі семи, моя перша офіційна розмова відбулася із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Україна залишається пріоритетом G7”, - заявила Жолі.

За її словами, під час розмови йшлося про “чинну ситуацію та майбутні потреби”. “Канада завжди залишатиметься твердим союзником України”, - наголосила міністерка.

Нагадаємо: річне головування у Групі семи перейшло від Італії до Канади 1 січня.

Канада, G7
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