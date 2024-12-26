Войти | Зарегистрироваться
09:47

воскресенье,
05 января
Онлайн
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

ISW: рф ще не запровадила комплекс координації "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі

04.01.2025 / 16:20
Міноборони росії продовжує підтримку власного програмного комплексу координації розвідувальних та ударних підрозділів "Глаз/Гроза". Однак наразі російські солдати все ще використовують інші спецсистеми зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на сюжет підконтрольного Міноборони рф телеканалу "звезда", в якому продемонстровано, як російські солдати у Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі навчаються роботі з програмним забезпеченням для координації бойових дій "Глаз/Гроза". Система забезпечує організоване командування та управління для російських підрозділів на передовій.

Натомість в ISW констатують, що російські війська надалі значною мірою покладаються на спеціальні системи зв'язку для координації бойових дій в Україні через додатки для обміну повідомленнями у соціальних мережах.

"Колишній російський інструктор підрозділу "Шторм-Z" та військовий блогер раніше стверджував, що Міноборони росії не запровадило свою офіційну програму "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі, щоб російські військові мали змогу користуватися нею безпосередньо на фронті", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу "Мілітарний", зазначена російська система є аналогом української системи "Кропива" для налагодження взаємодії розвідувальних та ударних підрозділів. Вона виглядає як мапа з прив’язаними до неї точками розміщення суміжних підрозділів та розвіданих ворожих цілей.

Система забезпечує швидку координацію між підрозділами, дозволяючи операторам розвідувальних безпілотників швидко передавати інформацію про виявлені цілі на командний пункт та до артилерійських підрозділів для їх своєчасного ураження.

"Глаз/Гроза" також має бібліотеку балістичних даних для артилерійських систем і боєприпасів армії рф. З її допомогою навідник за 2-4 хвилини може навестися на ціль, задавши координати, висоту та погодні умови.

Комплекс застосовують для використання класичних гаубиць, мінометів, реактивної артилерії, озброєння бойових машин піхоти і танків. Система дозволяє останнім вести вогонь із закритих позицій.

У репортажі телеканалу "звезда" було продемонстровано застосування програмного забезпечення на звичайних планшетах. Це значно спростить впровадження бойової системи у війську. Інтерфейс та програмне забезпечення адаптовані для зручного використання на місцях.

"Загалом, "Глаз/Гроза" скорочує час реагування від моменту виявлення цілі до її ураження до кількох хвилин, підвищує точність першого пострілу та забезпечує стійку взаємодію окремих підрозділів на тактичному рівні", - зазначає видання.

ISW
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 января
3 января
2 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.