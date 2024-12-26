ISW: рф ще не запровадила комплекс координації "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті послалися на сюжет підконтрольного Міноборони рф телеканалу "звезда", в якому продемонстровано, як російські солдати у Михайлівській військовій артилерійській академії в Санкт-Петербурзі навчаються роботі з програмним забезпеченням для координації бойових дій "Глаз/Гроза". Система забезпечує організоване командування та управління для російських підрозділів на передовій.

Натомість в ISW констатують, що російські війська надалі значною мірою покладаються на спеціальні системи зв'язку для координації бойових дій в Україні через додатки для обміну повідомленнями у соціальних мережах.

"Колишній російський інструктор підрозділу "Шторм-Z" та військовий блогер раніше стверджував, що Міноборони росії не запровадило свою офіційну програму "Глаз/Гроза" в достатньо широкому масштабі, щоб російські військові мали змогу користуватися нею безпосередньо на фронті", - йдеться у повідомленні.

За даними порталу "Мілітарний", зазначена російська система є аналогом української системи "Кропива" для налагодження взаємодії розвідувальних та ударних підрозділів. Вона виглядає як мапа з прив’язаними до неї точками розміщення суміжних підрозділів та розвіданих ворожих цілей.

Система забезпечує швидку координацію між підрозділами, дозволяючи операторам розвідувальних безпілотників швидко передавати інформацію про виявлені цілі на командний пункт та до артилерійських підрозділів для їх своєчасного ураження.

"Глаз/Гроза" також має бібліотеку балістичних даних для артилерійських систем і боєприпасів армії рф. З її допомогою навідник за 2-4 хвилини може навестися на ціль, задавши координати, висоту та погодні умови.

Комплекс застосовують для використання класичних гаубиць, мінометів, реактивної артилерії, озброєння бойових машин піхоти і танків. Система дозволяє останнім вести вогонь із закритих позицій.

У репортажі телеканалу "звезда" було продемонстровано застосування програмного забезпечення на звичайних планшетах. Це значно спростить впровадження бойової системи у війську. Інтерфейс та програмне забезпечення адаптовані для зручного використання на місцях.

"Загалом, "Глаз/Гроза" скорочує час реагування від моменту виявлення цілі до її ураження до кількох хвилин, підвищує точність першого пострілу та забезпечує стійку взаємодію окремих підрозділів на тактичному рівні", - зазначає видання.