В опозиційній партії Німеччини вважають, що Шольц готується до зустрічи з путіним

"З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до москви або зустрінеться з путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показово буде те, як на все це відреагує українське населення або наші сусіди", - написав Кізеветтер.

Німецький політик зазначив, що потрібно бути готовими "до сюрпризів виборчої кампанії".

Він сказав, що "наразі на березень запланована зустріч Трампа і путіна", і "нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу".

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц 15 листопада провів телефонну розмову з володимиром путіним. Шольц закликав російського диктатора вести переговори з Україною для справедливого і міцного миру, відвести війська з узятих під контроль територій, а також пообіцяв і далі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Крім того видання Spiegel у п'ятницю повідомило, що Шольц найближчими днями відвідає москву з "мирною місією" з посиланням на джерело в партії ХДС.