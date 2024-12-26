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NBC News: До завершення свого президентського терміну Байден планує виголосити дві великі промови

06.01.2025 / 14:21
До завершення свого президентського терміну 20 січня 2025 року Джо Байден планує виголосити дві великі промови, в яких підсумує свої понад 50 років карʼєри на державній службі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це NBC News дізналось від двох поінформованих джерел.

За словами джерел NBC News, перша промова Байдена буде присвячена зовнішній політиці і, як очікується, буде виголошена після повернення з візиту до Італії 12 січня.

У ній, ідеться в матеріалі, Байден може зосередитись на необхідності США підтримувати глобальні союзи, згадавши про розширення НАТО, розбудову відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також військову і фінансову підтримку України після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Друга промова президента США, пише NBC News, стане прощальним зверненням до американців, де він підсумує свої роки в Білому домі та на держслужбі.

Очікується, що традиційне звернення буде в дусі, подібному до прощальних промов деяких попередників Байдена, зокрема Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона та Барака Обами.

За словами джерел NBC News, жодна з промов Байдена ще не готова повністю, але його команда вже склала їхній план і теми.

Також адміністрація президента США в останні дні своєї роботи може ухвалити додаткові кроки для протидії внутрішньому тероризму після останніх подій, а Байден може оголосити додаткові помилування людей, зазначає телеканал.

Байден
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