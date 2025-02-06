У Міноборони сподіваються, що застосунок Резерв+ вже сьогодні запрацює в штатному режимі

"Наразі BankID у захваті від такої кількості бажаючих та приліг трохи відпочити. Розробники вже вирішують це, й авторизація скоро запрацює", -- написала у Facebook у відповідях на запити під постом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Представниця Міноборони Галина Воловіна висловила надію, що вже зранку у неділю все працюватиме у штатному режимі.

"Для BankID сьогодні така авторизація виявилася стресовою — команди Нацбанку та Резерв+ спільно напрацьовували, як все повернути й стати більш витривалими", - відзначила Воловіна.

За її словами, команда "Резерв+" пропрацює можливість розширити варіанти авторизації у додатку.

"Трохи ще терпіння, будь ласка, й "Резерв+" знову всіх вітатиме спокійно… Все повернеться й стане масштабнішим… Відстрочки поступово реєстр "Оберіг" також продовжує та опрацьовує запити на нові", - повідомила представниця Міноборони.

Сформувати військово-електронний документ у цю суботу, коли "Резерв+" працює із великими перебоями, можна через портал "Дія", де використовується авторизація через "Дія.Підпис", але через нього не можна подати заяву на подовження відстрочки.