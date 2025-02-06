Войти | Зарегистрироваться
23:40

воскресенье,
09 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

У Міноборони сподіваються, що застосунок Резерв+ вже сьогодні запрацює в штатному режимі

09.02.2025 / 10:10
Команди Національного банку України та "Резерв+" цілий день в суботу працюють над відновленням нормальної авторизації через BankID, яка працює із великими перебоями через велике навантаження після завершення 7 лютого строків відстрочок та необхідності оформити їх на новий 3-місячний термін, повідомляють представники Міністерства оборони.

"Наразі BankID у захваті від такої кількості бажаючих та приліг трохи відпочити. Розробники вже вирішують це, й авторизація скоро запрацює", -- написала у Facebook у відповідях на запити під постом заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Представниця Міноборони Галина Воловіна висловила надію, що вже зранку у неділю все працюватиме у штатному режимі.

"Для BankID сьогодні така авторизація виявилася стресовою — команди Нацбанку та Резерв+ спільно напрацьовували, як все повернути й стати більш витривалими", - відзначила Воловіна.

За її словами, команда "Резерв+" пропрацює можливість розширити варіанти авторизації у додатку.

"Трохи ще терпіння, будь ласка, й "Резерв+" знову всіх вітатиме спокійно… Все повернеться й стане масштабнішим… Відстрочки поступово реєстр "Оберіг" також продовжує та опрацьовує запити на нові", - повідомила представниця Міноборони.

Сформувати військово-електронний документ у цю суботу, коли "Резерв+" працює із великими перебоями, можна через портал "Дія", де використовується авторизація через "Дія.Підпис", але через нього не можна подати заяву на подовження відстрочки.

Міноборони, Черногоренко, Воловіна
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
9 февраля
8 февраля
7 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.