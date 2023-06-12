Войти | Зарегистрироваться
22:28

понедельник,
12 июня
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

ДСНС: В Україні непридатними до використання визнали 23,6 % укриттів

12.06.2023 / 13:19
В Україні проводиться масштабна перевірка укриттів. Свої результати перевірки оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуації.

За оцінками фахівців служби 23,6% перевірених укриттів виявилися непридатними до використання, пише УНН.

Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6 % від загальної кількості через бойові дії.

«В Україні обстежено близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання — 23,6 % від перевірених», - повідомили у ДСНС.

Зокрема, у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6 %.

Раніше свою оцінку стану укриттів за результатами первірки оприлюднили у Мінстратегпромі.

Зокрема у Києві за підсумками перевірки, лише 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок.

Нагадаємо, масштабна перевірка доступності та стану укриттів почалася після того, як двоє жінок та дитина загинули від уламків російської ракети, через те, що не змогли потрапити до укриття, яке виявилось зачиненим. Ця трагедія сталася у Деснянському районі Києва в ніч на 1 червня. Наразі триває розслідування трагедії правоохоронцями. В рамках кримінального провадження було затримано чотирьох осіб, серед яких і охоронець лікарні на території якої розташоване укриття.

ДСНС, укриття
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 июня
11 июня
10 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.