ДСНС: В Україні непридатними до використання визнали 23,6 % укриттів

За оцінками фахівців служби 23,6% перевірених укриттів виявилися непридатними до використання, пише УНН.

Станом на 10 червня обстежено 62 912 укриттів. Не обстежено 0,6 % від загальної кількості через бойові дії.

«В Україні обстежено близько 63 тисячі укриттів. Зачиненими виявилися 9,3 %, непридатними до використання — 23,6 % від перевірених», - повідомили у ДСНС.

Зокрема, у Києві обстежено 4 655 укриттів, з них зачиненими виявилися 0,6 %, непридатними до використання — 34,6 %.

Раніше свою оцінку стану укриттів за результатами первірки оприлюднили у Мінстратегпромі.

Зокрема у Києві за підсумками перевірки, лише 15% укриттів придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок.

Нагадаємо, масштабна перевірка доступності та стану укриттів почалася після того, як двоє жінок та дитина загинули від уламків російської ракети, через те, що не змогли потрапити до укриття, яке виявилось зачиненим. Ця трагедія сталася у Деснянському районі Києва в ніч на 1 червня. Наразі триває розслідування трагедії правоохоронцями. В рамках кримінального провадження було затримано чотирьох осіб, серед яких і охоронець лікарні на території якої розташоване укриття.