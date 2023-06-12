Ігнат: Малоймовірно, що у нас закінчаться ракети до ЗРК Patriot

Про це в інтерв'ю Українській правді заявив речник Повітряних сил ВСУ Юрій Ігнат.

"Я вам більше скажу: у нас ракети до С-300 і до Буків теж би вже давно закінчилися, якби нам не допомагали наші західні партнери. Тому усім світом будуть Україні допомагати, і ракетами до Patriot зокрема. Ви ж не думаєте, що один раз дали Patriot з ракетами й на тому все закінчилося?" - сказав він.

Ігнат зазначив, що як літаки, як артилерія Himars, все потребує постійних поставок із країн Заходу. І, відповідно, українські військові стараються раціонально використовувати це озброєння.