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Юристка: Уповноважені особи можуть вручати повістки усім військовозобов'язаним чоловікам

12.06.2023 / 17:28
В Україні з початку повномасштабного вторгнення росії продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Призову до армії підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Тож уповноважені особи можуть вручати повістки усім військовозобов'язаним чоловікам. Проте це не означає, що всі після отримання документа будуть мобілізовані.

Про це у коментарі NV повідомила юристка Марія Звягінцева.

За її словами, повістки можуть вручати й військовозобов'язаним, які вже мають відстрочку, та людям з інвалідністю.

"ТЦК має право перевіряти облікові дані й направляти на ВЛК, в тому числі, тих, хто має відстрочку або бронювання", – наголосила вона.

Тобто чоловіки отримують повістку про уточнення даних й мають прийти у вказаний час до військкомату та надати документи, які підтверджують, що вони мають відстрочку, бронювання чи є особою з інвалідністю.

Юристка каже, що, таким чином, ТЦК має право перевіряти облікові дані й направляти на проходження військово-лікарську комісію тих, хто має відстрочку або бронювання.

Звягінцева наголосила, що люди з інвалідністю можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і за місцем проживання.

мобілізація, Звягінцева
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