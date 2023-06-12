Юристка: Уповноважені особи можуть вручати повістки усім військовозобов'язаним чоловікам

Про це у коментарі NV повідомила юристка Марія Звягінцева.

За її словами, повістки можуть вручати й військовозобов'язаним, які вже мають відстрочку, та людям з інвалідністю.

"ТЦК має право перевіряти облікові дані й направляти на ВЛК, в тому числі, тих, хто має відстрочку або бронювання", – наголосила вона.

Тобто чоловіки отримують повістку про уточнення даних й мають прийти у вказаний час до військкомату та надати документи, які підтверджують, що вони мають відстрочку, бронювання чи є особою з інвалідністю.

Юристка каже, що, таким чином, ТЦК має право перевіряти облікові дані й направляти на проходження військово-лікарську комісію тих, хто має відстрочку або бронювання.

Звягінцева наголосила, що люди з інвалідністю можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою і за місцем проживання.