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Мінреінтеграції: росіяни готують до евакуації окупаційну «владу» Криму

12.06.2023 / 18:30
росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації на півночі Криму.

Про це повідомили у Мінреінтеграції, посилаючись на Центр національного супротиву.

Зазначається, що окупанти розпочали евакуаційні заходи у північних районах тимчасово окупованого Криму. Вони спонукають населення до переміщення та готують викрадення матеріально-культурних цінностей.

«Окупаційним адміністраціям були віддані накази формувати списки населення на примусову “евакуацію” вглиб півострова або на територію рф. Відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ», – йдеться у повідомленні.

Першочергово вивозитимуть представників окупаційних адміністрацій, їхні сім’ї, техніку та документи. Водночас росіяни складають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Зі свого боку у Мінреінтеграції наголошують, що Україна готується деокупавати всі свої території, в тому числі Крим.

«Після звільнення на територію півострова повернеться законна українська влада. Всі причетні до діяльності окупаційних адміністрацій та розкрадання матеріально-культурних цінностей будуть виявлені та притягнені до відповідальності», – додають у Мінреінтеграції.

Крим, ЦНС
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