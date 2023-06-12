Мінреінтеграції: росіяни готують до евакуації окупаційну «владу» Криму

Про це повідомили у Мінреінтеграції, посилаючись на Центр національного супротиву.

Зазначається, що окупанти розпочали евакуаційні заходи у північних районах тимчасово окупованого Криму. Вони спонукають населення до переміщення та готують викрадення матеріально-культурних цінностей.

«Окупаційним адміністраціям були віддані накази формувати списки населення на примусову “евакуацію” вглиб півострова або на територію рф. Відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ», – йдеться у повідомленні.

Першочергово вивозитимуть представників окупаційних адміністрацій, їхні сім’ї, техніку та документи. Водночас росіяни складають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Зі свого боку у Мінреінтеграції наголошують, що Україна готується деокупавати всі свої території, в тому числі Крим.

«Після звільнення на територію півострова повернеться законна українська влада. Всі причетні до діяльності окупаційних адміністрацій та розкрадання матеріально-культурних цінностей будуть виявлені та притягнені до відповідальності», – додають у Мінреінтеграції.