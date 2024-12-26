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ЦНС: росіяни готуються до проведення псевдовиборів на ТОТ

05.01.2025 / 16:20
На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України російські загарбники готуються до проведення чергових незаконних псевдовиборів, які кремль планує на осінь цього та наступного року. Для цього окупанти запускають чат-бот.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву (ЦНС).

За задумом москви, єдині дні голосування мають відбутися в окупованих районах України 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року.

Наразі, як зазначає ЦНС, загарбники вже активно ведуть підготовку до цих бутафорських "виборів".

"Для "ефективності" цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе "виборцям" віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись", - йдеться в публікації Центру.

Загалом ворог сподівається під час таких "виборів" створити передумови для збільшення кількості так званих "депутатів" від окупованих територій України у російській держдумі.

У ЦНС пояснили, що у такий спосіб кремль намагається зміцнити свою "владу" на захоплених територіях в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях України.

"путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті", - додали в Центрі.

За даними ЦНС, представники місцевих окупаційних "адміністрацій" ще восени минулого року отримали завдання із кремля організувати 9 "одномандатних виборчих округів" в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

вибори, ЦНС, ТОТ
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