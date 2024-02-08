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російські пропагандисти визначили дати початку "дострокового голосування" на псевдовиборах

09.02.2024 / 15:23
Визначено дати початку "дострокового голосування" на псевдовиборах російського президента на окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей України.

Про це 8 лютого повідомила російська пропагандистська агенція Інтерфакс.

Зазначається, що так звана "виборча комісія Запорізької області" ухвалила рішення про проведення на території області "дострокового голосування" з 25 лютого.

Так звана "голова виборчої комісії області" Галина Катющенко повідомила, що першими у голосуванні братимуть участь жителі населених пунктів, які розташовані у віддалених та важкодоступних територіях, наближених до лінії бойового зіткнення.

За її словами, "дострокове голосування" передбачає, що "члени виборчкому" прийдуть до "виборців" додому з бюлетенями та скриньками.

На Херсонщині "дострокове голосування" розпочнеться 27 лютого.

Вибори президента країни-агресора росії призначено на 15-17 березня.

вибори, ТОТ
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