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15 лютого відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони

09.02.2024 / 14:21
Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони відбудеться 15 лютого.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Засідання відбудеться у рамках дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, що пройде 14-15 лютого в Брюсселі.

Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Перше засідання Ради відбулося 12 липня.

Напередодні засідання Ради, 14 лютого, у штаб-квартирі Альянсу запланована 19-та зустріч Контактної групи з питань оборони України – формату "Рамштайн".

НАТО, Україна
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