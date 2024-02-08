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ООН закликає росію припинити примусове переміщення дітей з окупованих районів України

09.02.2024 / 13:19
Комітет ООН з прав дитини закликав росію припинити примусове переміщення дітей з окупованих районів України в порушення міжнародного права і повернути їх до своїх сімей.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

У доповіді щодо росії комітет ООН з прав дитини заявив, що російська влада повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати і повернути.

Комітет також заявив, що росія повинна забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого українського громадянства, і щоб їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки були збережені.

Голова комітету Енн Скелтон заявила, що минулого місяця у Женеві представники комітету обговорили питання вивезення українських дітей з російською делегацією.

"Під час діалогу ми часто помічали, що ми використовуємо одну термінологію, а вони – іншу. Ми вживали слово "усиновлення", а вони заперечували, що це усиновлення, і говорили про "виховання дітей" - сказала вона.

За її словами, делегація визнала, що багато дітей отримали російське громадянство, що, на її думку, означає, що ці діти втрачають свою ідентичність і отримують російську ідентичність.

ООН, діти
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