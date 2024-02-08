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Речник ДПСУ прокоментував переміщення військової техніки у білорусі до кордону з Україною

09.02.2024 / 17:27
У вівторок, 6 лютого, українські ЗМІ з посиланням на білоруський моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн" почали писати про те, що білорусь нібито перемістила свою військову техніку ближче до кордону з Україною. Це було пов'язано з навчаннями біля села Саки Брестської області.

Туди відправили мотострілецьку роту однієї з механізованих бригад західного оперативного командування. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону прокоментував цю інформацію.

"Це повідомлення не стосувалося того, що техніку перекидають до кордону з Україною, а виключно у напрямку Бреста, до однієї з точок, де проходили навчання", - зазначив він.

За словами Демченка, зараз Україна не фіксує якогось угруповання, яке б перекидали до українського кордону. Також не фіксується і переміщення техніки чи особового складу на території білорусі.

Демченко
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