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ЦНС: Більшість мешканців ТОТ намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах

13.03.2024 / 12:16
російські загарбники проводять активну дезінформаційну кампанію проти місцевого населення півдня України з метою збільшити кількість лояльно налаштованих жителів ТОТ до окупації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Проте, за даними ЦНС, на тлі всіх намагань росіян змінити поведінку своєї цільової аудиторії, переважна більшість населення окупованого регіону не підтримує окупаційні дії ворога та продовжує ухилятися від оформлення російських документів.

За оцінками кремля близько 70% місцевих намагаються ухилитися від участі у незаконних виборах президента рф на тимчасово окупованих територіях.

Крім цього, близько 60% жителів окупованого півдня України займають вичікувальну позицію, та чекають на деокупацію регіону.

вибори, ЦНС, ТОТ
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