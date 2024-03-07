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Мельничук: В Україні запровадили виплати для дітей загиблих українських захисників

13.03.2024 / 11:14
Кабінет міністрів України запровадив виплати для дітей загиблих українських захисників. Їм платитимуть від 6100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Згідно з рішенням Кабміну, було встановлено адресну допомогу дітям, яким надали статус члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці України, годувальник яких не входив до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинув (зник безвісти) під час участі в обороні країни.

Дітям віком від 1 до 15 років в залежності від віку встановлюють такі виплати: не менше 7 800 гривень - на одну дитину, не менше 6 100 гривень - кожній дитині, якщо у сім'ї двоє або більше дітей.

Мельничук, діти
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