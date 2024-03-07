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Кабмін затвердив план заходів з реалізації Стратегії розвитку добровільного безоплатного донорства крові

13.03.2024 / 10:12
Кабмін схвалив Стратегію розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові на період до 2028 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2024-2026 роках.

Про це в Телеграмі за підсумками засідання уряду написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

Як повідомляється, Стратегія спрямована на виконання положень статті 428 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, якою передбачено наближення законодавства та практик України до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері служб крові, а також Директиви N 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та її компонентів, а також вносить зміни до Директиви N 2001/83/ЄС.

донор, Мельничук
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