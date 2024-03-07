Опендатабот: У 2023 році про ухилення від військової служби було винесено 1 274 вироків

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.

"Перший пік покарань ухилянтів трапився у 2015 році: тоді було ухвалено 1 596 вироків. Далі їх кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік великої війни таких справ побільшало у 20 разів — до 220 вироків", - зауважують в "Опендатабот".

Аналітики звертають увагу, що кількість справ торік зросла у 5 разів - до 1 274. 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

"Наприклад, у вересні торік військовозобов`язаний пройшов медкомісію, отримав повістку, але не прийшов до пункту збору. Як наслідок він отримав вирок про позбавлення волі на 3 роки", - повідомляють в "Опендатабот".

Там додають, що 120 вироків ухилянтам вже було винесено у січні 2024 року. Це становить 54% від загальної кількості вироків за цією статтею за увесь 2022 рік.