Войти | Зарегистрироваться
02:57

среда,
18 октября
Онлайн
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Опендатабот: За рік кількість боргів українців зросла на 1,2 мільйона гривень

17.10.2023 / 15:23
За рік – з жовтня 2022 по жовтень 2023 року - кількість боргів українців у Єдиному реєстрі боржників зросла на 1,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Опендатабот.

"Практично половина нових боргів - 49% - з’явилася у реєстрі з травня по серпень поточного року, ще 67 тис боргів додалися протягом серпня-вересня. Для порівняння, за серпень-вересень 2022-го кількість боргів у ЄРБ навпаки зменшилася - на 354 тис", - йдеться в звіті про дослідження.

Повідомляється, що найбільший приріст протягом року спостерігався в категорії "Стягнення судового збору" - кількість боргів у цій категорії зросла на дві третини або 68%. За серпень-вересень кількість боргів у цій категорії збільшилася на 5,5%, їх частка в реєстрі становить 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги в категорії "Стягнення на користь держави" - 22,3%. За останній рік приріст у категорії -19%.

Частка боргів зі сплати штрафів за порушення ПДР - 19,6% від загальної кількості, а з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Заборгованість за комунальні послуги за рік зросла на 13% або на 73 тис. грн, майже три чверті з них – борги минулого опалювального сезону, тобто з жовтня 2022-го по травень 2023-го. 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка комунальних у загальній структурі боргів - 7,4%.

У категорії "Стягнення коштів" (зокрема це й борги за кредитами) загальна заборгованість за рік зросла на 1,7%. У структурі ЄРБ ці борги складають 17,9%.

Кількість боргів з виплати аліментів зросла на 2%, а їх частка в реєстрі - 2,3%.

Повідомляється, що до ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, щодо яких приватними і державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.

Опендатабот, борги
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 октября
16 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.