Опендатабот: За рік кількість боргів українців зросла на 1,2 мільйона гривень

Про це повідомляє Опендатабот.

"Практично половина нових боргів - 49% - з’явилася у реєстрі з травня по серпень поточного року, ще 67 тис боргів додалися протягом серпня-вересня. Для порівняння, за серпень-вересень 2022-го кількість боргів у ЄРБ навпаки зменшилася - на 354 тис", - йдеться в звіті про дослідження.

Повідомляється, що найбільший приріст протягом року спостерігався в категорії "Стягнення судового збору" - кількість боргів у цій категорії зросла на дві третини або 68%. За серпень-вересень кількість боргів у цій категорії збільшилася на 5,5%, їх частка в реєстрі становить 4%.

Найбільшу частку від загальної кількості боргів, як і раніше, становлять борги в категорії "Стягнення на користь держави" - 22,3%. За останній рік приріст у категорії -19%.

Частка боргів зі сплати штрафів за порушення ПДР - 19,6% від загальної кількості, а з жовтня 2022-го кількість таких боргів зросла на 8%.

Заборгованість за комунальні послуги за рік зросла на 13% або на 73 тис. грн, майже три чверті з них – борги минулого опалювального сезону, тобто з жовтня 2022-го по травень 2023-го. 12% або 8,6 тис. боргів додалися у серпні-вересні 2023 року. Частка комунальних у загальній структурі боргів - 7,4%.

У категорії "Стягнення коштів" (зокрема це й борги за кредитами) загальна заборгованість за рік зросла на 1,7%. У структурі ЄРБ ці борги складають 17,9%.

Кількість боргів з виплати аліментів зросла на 2%, а їх частка в реєстрі - 2,3%.

Повідомляється, що до ЄРБ потрапляють громадяни та компанії, щодо яких приватними і державними виконавцями було відкрито виконавчі провадження за невиконання рішень судів, несплату штрафів, несвоєчасну виплату заборгованостей перед банками тощо.