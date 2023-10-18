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"Укроборонпром" змінив форму власності 28 підприємств

19.10.2023 / 09:10
АТ "Українська оборонна промисловість" ("УОП" - раніше державний концерн "Укроборонпром") з початку корпоративної реформи змінило форму власності 28 підприємств на господарські товариства, у процесі корпоратизації - ще сім.

Про це повідомив журналістам генеральний директор компанії Герман Сметанін.

"Структура управління становить собою керуючу компанію - АТ "УОП", у підпорядкуванні якої - низка субхолдингів за напрямами. Зараз розглядається створення шести-восьми за напрямками", - сказав він.

За словами Сметаніна, поки що юридично ще жодного галузевого АТ не існує, оскільки керівництво компанії дуже виважено підходить до процесу реформи, що передбачає кардинальні зміни в системі управління підприємствами "УОП".

До теперішнього часу створено комітет із управління, який об'єднує низку однотипних підприємств, що становлять умовну бізнес-одиницю.

На початку вересня 2023 року "УОП" затвердила Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 рр. У її рамках буде розблоковано процес кадрових призначень, розпочнуться консолідовані закупівлі товарів невійськового призначення в системі електронних торгів Prozorro.

Сметанін
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