Bloomberg: Навіть коли закінчиться війна в Україні торговельні відносини між Європою та рф не відновляться

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«Це відносини, які добігли кінця», - сказав посол ФРН у Великій Британії Мігель Бергер під час енергетичного форуму в Лондоні. Міністр енергетики Британії Грем Стюарт додав, що «повернення не буде».

Як пише видання, після вторгнення рф в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Торік регіон запровадив заборону на імпорт вугілля та нафти зі східного сусіда. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений росією, а потім пошкоджений підводними вибухами. Зараз росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни.

Для Британії зникнення рф з переліку джерел енергоресурсів не стало суттєвим, оскільки станом на 2021 рік на неї припадали лише 4% імпортованого газу та 9% – нафти.

Водночас для Німеччини це стало серйозним потрясінням, оскільки з росії імпортувалась близько половини поставок газу. За словами Бергера, ситуація «дуже складна», оскільки ціни на газ у Німеччині залишатимуться вищими, ніж до повномасштабного вторгнення рф в Україну.