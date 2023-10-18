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Bloomberg: Навіть коли закінчиться війна в Україні торговельні відносини між Європою та рф не відновляться

19.10.2023 / 10:12
У Великій Британії та Німеччині вважають, що навіть якщо росія припинить повномасштабну війну проти України, а в москві відбудеться зміна влади, торговельні відносини між Європою та рф не відновляться.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

«Це відносини, які добігли кінця», - сказав посол ФРН у Великій Британії Мігель Бергер під час енергетичного форуму в Лондоні. Міністр енергетики Британії Грем Стюарт додав, що «повернення не буде».

Як пише видання, після вторгнення рф в Україну Європа скоротила свою залежність від російських енергоносіїв. Торік регіон запровадив заборону на імпорт вугілля та нафти зі східного сусіда. Постачання природного газу також значно скоротилося: газопровід Nord Stream спочатку був зупинений росією, а потім пошкоджений підводними вибухами. Зараз росія забезпечує менше 10% енергопостачання регіону порівняно з більш ніж третиною до війни.

Для Британії зникнення рф з переліку джерел енергоресурсів не стало суттєвим, оскільки станом на 2021 рік на неї припадали лише 4% імпортованого газу та 9% – нафти.

Водночас для Німеччини це стало серйозним потрясінням, оскільки з росії імпортувалась близько половини поставок газу. За словами Бергера, ситуація «дуже складна», оскільки ціни на газ у Німеччині залишатимуться вищими, ніж до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Бергер, Стюарт
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