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18:30
Bloomberg: Незважаючи на експортний контроль американські компанії компанії поставляють росіїі електронні компоненти для ракет
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14:21
ЄК: Вразливі групи користувачів TikTok, YouTube та Snapchat піддаються ризику споживання неправдивої інформації
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11:14
Хорватія відмовилася брати участі в заходах НАТО з підтримки безпеки та підготовки України
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10:12
Представниця Держдепу: Війна проти України визначатиме розвиток безпекової ситуації в усьому світі
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09:10
Держкомтелерадіо: росія збільшує випуск пропагандистських антиукраїнських видань
- 18:30
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17:27
Внаслідок атаки ГУР на фінсектор росії відбувся глобальний збій у системі швидких платежів
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16:25
В Україні планують підвищити вартість електроенергії
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15:23
Поставки електроенергії в Україну скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі
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12:16
Мінагрополітики: До кінця року ФДМУ планує виставити на торги 100 тисяч гектарів державних сільгоспземель
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10:12
МВС: Відтепер подання документу, що підтверджує вартість авто, для укладання договору купівлі-продажу є обов’язковим
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Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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