Представниця Держдепу: Війна проти України визначатиме розвиток безпекової ситуації в усьому світі

Таку позицію висловила в середу у Варшаві помічниця держсекретаря США з питань контролю над озброєннями, стримування та стабільності Меллорі Стюарт на Варшавському безпековому форумі, передає кореспондент Укрінформу.

«Конфлікт в Україні безумовно визначатиме подальший розвиток (ситуації у світі - ред.)», - зауважила представниця Держдепартаменту.

У цьому контексті вона підкреслила, що США неодноразово наголошували на недопустимості перемоги росії у війні проти України, оскільки це матиме наслідки для світу.

«Нам слід бути обережними та не визначати незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну як боротьбу «Захід проти росії». Це – глобальний виклик», - наголосила представниця адміністрації США.

Вона зазначила, що путін кидає виклик не лише Заходу, а всьому світові, оскільки він ігнорує всі міжнародні норми й закони.