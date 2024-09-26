Держкомтелерадіо: росія збільшує випуск пропагандистських антиукраїнських видань

"Держкомтелерадіо здійснює постійний моніторинг видавничої сфери держави-агресорки, Республіки білорусь та тимчасово окупованої території України з метою виявлення фактів випуску у світ антиукраїнської видавничої продукції та проведення відповідних заходів, щоб унеможливити їх потрапляння на український книжковий ринок", - ідеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що за результатами моніторингу, зокрема, ведеться Перелік книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

Згідно з повідомленням, протягом вересня до зазначеного переліку внесено 19 видань антиукраїнського змісту, а загалом станом на сьогодні у ньому міститься інформація про 510 пропагандистських видань.