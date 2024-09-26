Die Zeit: Телефонна розмова Шольца та путіна запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії

Про це з посиланням на німецькі урядові кола повідомило видання Die Zeit.

Повідомляється, що телефонна розмова запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Запит на розмову з боку Берліна поки не надійшов, за інформацією Die Zeit.

Остання телефонна розмова між Шольцом і путіним була у грудні 2022 року.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон востаннє розмовляли з путіним у 2022 році.