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Die Zeit: Телефонна розмова Шольца та путіна запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії

02.10.2024 / 17:27
Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує вперше за майже два роки провести телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

Про це з посиланням на німецькі урядові кола повідомило видання Die Zeit.

Повідомляється, що телефонна розмова запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Запит на розмову з боку Берліна поки не надійшов, за інформацією Die Zeit.

Остання телефонна розмова між Шольцом і путіним була у грудні 2022 року.

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон востаннє розмовляли з путіним у 2022 році.

Шольц
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