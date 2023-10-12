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Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку

16.10.2023 / 16:25
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах, а геополітична напруженість зростає.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко агентству Reuters.

"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", – сказав він у кулуарах Міжнародного валютного фонду (МВФ) під час засідання Світового банку в Марракеші.

Урядовець зазначив, що Україна наразі докладає "вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні".

Марченко додав, що на зменшення бажання урядів підтримувати Україну впливають геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах, згадавши про вибори, які відбудуться в США та Європейському Союзі у 2024 році.

Reuters пише, що Україні потрібно отримати фінансову підтримку від Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в розмірі 43 млрд доларів наступного року. Країна забезпечила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат у 2024 році.

Переговори минулого тижня були затьмарені конфліктом між Ізраїлем і ХАМАСом, який спалахнув саме тоді, коли делегати прямували до Марракеша.

"Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от 5,4 мільярда доларів за програмою Міжнародного валютного фонду, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз", – висловився Марченко.

Марченко
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