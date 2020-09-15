Проект госбюджета-2021 предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1%

Проект государственного бюджета на 2021 год предполагает рост доходов на 9,4%, расходов - на 5,1%, сообщил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

"Доходы предусматриваются на уровне 1,071 трлн грн, расходы - 1,35 трлн грн", - сказал он, представляя проект госбюджета на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 14 сентября.

По словам Марченко, основной прирост доходов предусматривается на счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС).

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