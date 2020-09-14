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Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021г вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023г достигнут 5% ВВП

15.09.2020 / 09:08
Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021г вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023г достигнут 5% ВВП
Бюджетные расходы на здравоохранение в 2021 году вырастут с 3,4% ВВП до 4,2% ВВП и в 2023 году достигнут 5% ВВП, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Мы полагаем, что до 2023 года есть реальная возможность обеспечить расходы на здравоохранения на уровне 5% ВВП. В 2021 году будет увеличение до 4,2% ВВП по сравнению с 3,4% в текущем году. Постепенно увеличивая расходы, мы планируем выйти на 5% в 2023 году. Увеличение по направлению здравоохранения в госбюджете составляет более 27 млрд. В основном это рост зарплат медработников по Программе медицинских гарантий. Также предусматривается закупка вакцин от COVID-19 (2,6 млрд грн), закупка оборудования для опорных медучреждений, развитие экстренной медпомощи", - сказал он, представляя проект госбюджета на пресс-конференции в Киеве в понедельник, 14 сентября.

По словам министра, на борьбу с COVID-19 предусмотрено 19,4 млрд грн.

"На борьбу с COVID-19 предусмотрено 19,4 млрд грн. В частности, по Программе медгарантий - 15,8 млрд грн, закупка вакцин - 2,6 млрд грн, предотвращение распространения COVID-19 в школах – 1 млрд грн", - сообщил Марченко.

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бюджет, бюджетные расходы
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