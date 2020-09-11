Проект бюджета-2021 будет в Раде 15 сентября - Шмыгаль

Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге 10 сентября во время рабочей поездки в Херсон.

"15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября", - сказал Глава правительства.

Он добавил, что в проекте предусмотрено 4,7% роста ВВП, до 6% - плановый дефицит бюджета, курс - до 29 грн за 1 доллар.

Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект Государственного бюджета на 2021 год примут вовремя.

Как предусматривает Бюджетный кодекс Украины, Кабинет Министров утверждает и представляет в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Как сообщалось, Шмыгаль 10 сентября совершает рабочую поездку в ​​Херсон.

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