Міноборони планує залучати до розмінування ветеранів та осіб з інвалідністю

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

Однією із головних цілей протимінної діяльності в системі Міноборони є рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю.

Як зазначається, про це йшлося під час семінару «Рівні можливості: залучення людей з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності», який пройшов у Києві за фінансового сприяння уряду Швеції.

«Сьогодні велика увага приділяється впровадженню політик, що забезпечують рівний доступ до роботи у сфері протимінної діяльності, створення спеціалізованих навчальних програм, які включатимуть як технічні, так і нетехнічні навички, необхідні для роботи у цій сфері та створення умов, що забезпечать комфортне та безпечне працевлаштування», - зазначив начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський.

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, серед яких ветерани війни, в Україні реалізує ООН. У рамках цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

Як зауважили у міністерстві, вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій, а пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності.

Окрім того, учасників семінару ознайомили з підходами до працевлаштування та організації робочих місць для осіб з інвалідністю в протимінній діяльності, також відбулись практичні заняття.