Міноборони планує залучати до розмінування ветеранів та осіб з інвалідністю

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16:20
ISW: росія має проблеми з постачанням компонентів для виробництва ППО
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Президент Чехії схвалив 60 клопотань чеських громадян, які просили дозволити їм вступити до лав ЗСУ
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16:20
ISW: У росії назвали проблеми з мігрантами та етнорелігійну напруженість ключовими внутрішніми загрозами
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Голова Радбезу ООН: Україна здатна не тільки боротися, а й бачити шлях до миру
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МЗС Південної Кореї: Розглядаються всі можливі сценарії надання військової допомоги Україні
- 16:20
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Может ли иностранец создать компанию в Эстонии?23.10.2024 / 20:29Одно из перспективных предпринимательских направлений в Европейском союзе – это Эстония. Локация идеально подходит для разных сфер бизнеса. Для регистрации компании в этой юрисдикции необходимо выполнить ряд простых условий, что выгодно отличает страну от других в Европе. На фоне этого очень часто появляются вопросы: «Может ли иностранец создать компанию в Эстонии? Что для этого нужно?». Компания Maira Consult готова подробно ответить на них на своих консультациях.Последние новости рубрики
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17:27
Стало відомо, як українцям отримати допомогу від ЮНІСЕФ
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Економіст: У 2025 році в росії частка видатків на військо вперше буде вдвічі більшою, ніж на соціальні витрати
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13:19
BBC: рф оштрафувала Google на астрономічну суму - двійку з 36 нулями
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Financial Times: Найбільший американський виробник дронів зіткнулася з кризою через китайські санкції
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18:30
У Міноборони розповіли, що підвищить ефективність захисту від ворожих безпілотників та інших засобів розвідки
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Как шить дома: советы по выбору швейной машины28.10.2024 / 23:18Еще пару десятков лет назад швейные машинки приобретались домой исключительно для профессионального использования. Актуальное количество моделей же позволяет найти подходящую машинку как для хобби, так и для реализации возможности подшить одежду себе и близким в любое время. О том, какой должна быть подходящая швейная машина, следует поговорить предметно.
Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45Последние новости рубрики
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Системи караоке для домашнього та професійного використання01.11.2024 / 16:55Відвідування караоке-клубів – популярна розвага, яка об’єднує людей різного віку та статусу та дає можливість виконувати свої улюблені пісні на сцені. Але почувати себе зіркою можна не лише в ресторані, але й вдома, влаштував затишний сімейний вечір, або веселу вечірку з друзями. Караоке-система буде актуальною на будь-якому заході, де люблять співати.Последние новости рубрики
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