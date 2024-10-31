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Зеленський: путін наразі випробовує реакцію світу на північнокорейських військових у Курській області

01.11.2024 / 18:30
Президент Володимир Зеленський заявив, що очільник кремля владімір путін наразі випробовує реакцію світу на північнокорейських військових у Курській області, й зараз, на думку українського лідера, вона нульова.

Про це він заявив у інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, передає "Європейська правда".

Президент акцентував, що північнокорейські військові вже у Курській області. Він наголосив, що "вони ще не брали участь у бойових діях, але будуть", і, на його думку, це питання "днів, а не місяців".

Зеленський впевнений: залучаючи до бойових дій північнокорейських військових, путін випробовує реакцію світу, і якщо її не буде, іноземний контингент з російського боку зросте.

"Північнокорейським контингентом путін перевіряє реакцію Заходу, країн НАТО і Південної Кореї. І я вважаю, що після всіх цих реакцій путін збільшуватиме контингент", – наголосив він.

Президент також назвав сьогоднішню реакцію на залучення військових КНДР нульовою.

"Це нічого, це нуль", – підсумував Зеленський.

Зеленський
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