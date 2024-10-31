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Мінцифри: В Україні понад 10 шкіл операторів БпЛА отримали сертифікацію

01.11.2024 / 15:23
На початку 2023 року до навчання пілотів у межах проєкту "Армія дронів" долучилися 33 приватні школи. Водночас станом на 29 жовтня 2024-го понад 10 шкіл операторів БпЛА отримали сертифікацію.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в коментарі для Delo.ua.

"Ми маємо чітку позитивну динаміку по сертифікації шкіл. Лише за перший місяць дії експериментального проєкту вдалося сертифікувати вже близько третини  з наявних шкіл за спрощеною процедурою", – пояснюють в Мінцифри.

У відомстві сподіваються, що у 2025 році до програми сертифікації приєднаються всі приватні школи операторів БпЛА.

Крім того, навчальна програма сертифікованих шкіл затверджується безпосередньо школами з обов'язковим дотриманням вимог Міноборони та уповноважених громадських об'єднань шкіл операторів БпЛА.

До впровадження механізму сертифікації діяльність шкіл операторів БпЛА була не врегульована.

"Не існувало чіткої процедури та конкретних вимог до школи, процедури її визнання державою. Також не було вимог до розроблення та затвердження навчальних програм, проведення іспитів та підтвердження кваліфікації пілотів", – пояснили у Мінцифри.

Також проблеми пов'язані з присвоєнням військово-облікових спеціальностей (ВОС). Адже після проходження навчання в приватній школі оператори мали додатково відправлятися у військовий навчальний центр для отримання спеціальностей.

У Мінцифри пояснили, що наразі ця проблема вирішена завдяки механізму, коли на підставі сертифіката можливо присвоїти ВОС шляхом апробації їх державою.

Крім того, представники військових навчальних центрів можуть брати участь у випускних іспитах, щоб підтвердити кваліфікацію пілота. Це дасть можливість видавати  пілоту сертифікат, який буде підставою для присвоєння військово-облікової спеціальності.

Армія дронів
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