Єрмак: Агресія росії – це не лише прямий напад на Україну, а й загроза основам світового миру

"Третій рік війни в Україні добігає кінця, і цей конфлікт, який спочатку здавався територіальною суперечкою, перетворився на глобальний виклик для міжнародного порядку. Агресія росії – це не лише прямий напад на Україну, а й загроза основам світового миру", - написав він у телеграмі.

За його словами, напад росії на Україну вже називають першим колоніальним конфліктом ХХІ століття, і його результат стане вирішальним для всього світу. Статути ООН ризикують стати порожніми словами, вважає Єрмак.

"Формула миру президента Володимира Зеленського, представлена на саміті у Швейцарії, є дороговказом до справедливого й стійкого миру", - наголосив він.