Комітет нацпремії імені Шевченка оприлюднив повний список претендентів на нагороду

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційному сайті премії.
"31 жовтня ц.р. завершився прийом супровідних документів та літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Після опрацювання Cекретаріат Комітету сформує остаточний перелік літературно-мистецьких творів за номінаціями і оприлюднить його на офіційному сайті. Перший тур конкурсу серед номінованих творів планується провести у третій декаді листопада поточного року", - йдеться в повідомленні.
Література
У цій категорії 26 претендентів:
- Віктор Терен, книга поезій "Любов і свобода";
- Петро Саноцький, книга "В очікуванні весни. Сокальщина в боротьбі за волю України";
- Олександр Скороход, роман "Наречена";
- Анатолій Шкуліпа, книга поезій "Навстіж – як небеса";
- Зиновій Легкий, книга "Час каяття і розплати";
- Микола Славинський, поетичне трикнижжя "Магічний кристал", "Магічний кристал 2", "Магічний кристал 3";
- Маркіян Камиш, роман "Хазяїн";
- Олександр Балабко, роман "Кімоно для Баттерфляй. Із життя Соломії Крушельницької";
- Іван Малярчук, книга "Доброслав’я";
- Микола Павленко, епізодичний роман "Малолітня матуся";
- Світлана Поваляєва, книга поезій "Мінлива хмарність з проясненнями";
- Світлана Короненко, поетична книга "Поезії";
- Володимир Нікітенко, дилогія "Зануда Рауль і лист старої маркізи" і "Зануда Рауль та інші брехуни";
- Олаф Клеменсен, книга поезій "Імена, що залишилися";
- Рауль Чілачава, книга "Бельканто";
- Артем Чех, роман "Пісня відкритого шляху";
- Юрій Іздрик, книга поезій "Колекція";
- Юрій Тарнавський, роман "Теплі полярні ночі";
- Сергій Піддубний, книги "Ілар Хоругин. Велесова книга", "Велесова книга для юнацтва", "Велесова книга – історія українців з прадавніх часів і священний кодекс слав’ян";
- Богдан Томенчук, книга поезій "Вишийте, мамо, бронежилет";
- Ірен Вітуш (Ірина Квасниця), збірка казок і легенд "Казки бабусі Ірени. Любій Малечі на кожен добрий вечір" на каналі ЮТУБ;
- Оксана Рубаняк, книга поезій "Назустріч смерті";
- Ірина Рачковська, книга-меморіал "Поминальний хліб. Хліб, який їдять після смерті";
- Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах;
- Артур Дронь, книга поезій "Тут були ми";
- Мар’яна Савка, книга поезій "Навіки ніжні: 77 віршів любові і віри".
Літературознавство і мистецтвознавство
У цій категорії номіновані:
- Ігор Набитович, книга "Сага мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький";
- Роман Яців, антології, науково-мистецькі видання, наукові видання;
- Людмила Тарнашинська, книги "Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління. Історико-літературний та поетикальний аспекти", "Україна в огні": війна 2022 крізь призму Довженка: 100 днів протиСТОяння";
- Вано Крюгер, книга есеїв "Розчахнута квітка";
- Валерій Бітаєв, Владислав Корнієнко, Юрій Мосенкіс, книга "Багатовікова літературно-мистецька зброя української перемоги".
Публіцистика і журналістика
У категорії номінантами стали:
- Володимир Мула, документальний проєкт "Футбол має тривати";
- Олег Баган, книга "Феномен Галичини";
- Іван Малярчук, книга "Доброслав’я";
- Людмила Калабуха, книга "Зробіть навпаки: життя та продажі до і під час війни";
- Ірина Говоруха, книга "Код нації";
- Павло Казарін, проєкт "Публіцистика воєнного часу на "Українській правді";
- Віктор Жадько, книга "Іду дорогами твоїми";
- Віолетта Кіртока, книги "Народні герої України. Історії справжніх" у 2-х томах;
- Олександр Зінченко, книга "Як українці зруйнували імперію зла".
Музичне мистецтво
У цій категорії на нагороду претендують:
- Олександр Шимко, "ВИРІЙ" сакральна містерія для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти;
- Марія Бурмака, музичний альбом "Улюблені класики";
- Мар’ян Пирожок, Олександр Драчук, Маркіян Турканик, музичний альбом "Зелений", гурт "Пиріг і Батіг";
- Зоряна Кушплер, компакт-диск "Українське інтерМеццо" (CD Ukrainian InterMezzo);
- Рубен Толмачов, музично-поетичний перфоманс Хоровий цикл для читця, бандури та мішаного хору на тексти поетичних переспівів Тараса Шевченка "ПСАЛМИ ДАВИДОВІ";
- Олексій Скрипник, хоровий концерт "Катарсис", Симфонія №3 "Галина" для скрипки і симфонічного оркестру;
- Андрій Хайат, музичний твір "Гімн землі";
- Богдана Півненко, концертні програми 2019-2024 років;
- Євген Оркін, Оксана Линів, кантата "Татусева книга".
Театральне мистецтво
У категорії номінантами стали:
- Василь Вовкун, опера "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральна кантата "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків", опера "Діалог кармеліток";
- Олена Галл-Савальська, моновистава "Буде тобі, враже, так, як відьма скаже" (за п’єсою Олени Маляренко "Протитанкова відьма");
- Максим Голенко, Юлія Заулична, Олексій Бусько, Марк Дробот, вистави "Червона рута", "Зерносховище" Наталки Ворожбит.
Кіномистецтво
- Олесь Санін, Сергій Михальчук, Алла Загайкевич
- Повнометражний ігровий фільм "Довбуш"
Візуальні мистецтва
Претендентами у цій категорії є:
- Зореслава Пилипишак, картина "Серце Ісуса";
- Юлій Скаканді, серія живописних творів "Ностальгія";
- Анатолій Федірко, мистецький проєкт "Відродження України" (серія вітражів для Головної Синагоги Буковини імені родини Марбергів, м. Чернівці);
- Катерина Косьяненко, мистецький проєкт Victory (серія творів станкового живопису);
- Григорій Лоїк, мистецький проєкт "МАЙДАН-ВІЙНА-МАРЕ";
- Віра Баринова (Кулеба), проект "Крик мовчання" (твори: "Додому. До мами", "Допоможіть", "Катерина", "Наймичка";
- Борис Крилов, Олесь Сидорук, пам’ятник Великому князю Литовському та королю Польщі Олександру Ягеллончику у м. Каунас;
- Володимир Козюк, поліптих "Україна крізь віки";
- Володимир Шолудько, пам’ятник УПА "Борцям за Волю України" (1943-1947 рр.);
- Олег Пінчук, скульптурна композиція "Тризуб";
- Юлія Мусаковська, виставка "Траєкторії польотів";
- Іван Світличний, виставка Maybe We Can Have Fun Together ("Можливо, ми зможемо повеселитися разом");
- Микита Титов, серія політичних плакатів "Шлях Свободи";
- Ірина Сушельницька, мистецький проект "КОД України" (Культура Об’єднує Дух).
Декоративно-прикладне мистецтво
У цій категорії на премію претендують:
- Олег Боньковський, мистецька серія "Хресна дорога України" (2012-2023);
- Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак, мистецький проект "Петриківський розпис: на захисті ідентичності" (серія художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису).