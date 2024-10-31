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Костенко: В Україні другий місяць відбувається зниження темпів мобілізації

04.11.2024 / 12:16
В Україні другий місяць відбувається зниження темпів мобілізації. З кінця весни, коли запрацював закон про мобілізацію, планувалося призвати в армію 200 тисяч осіб, але зараз ці цифри здаються владі недостатніми.

Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

Зниження темпів мобілізації відбулося у вересні. У жовтні влада спробувала покращити показники, але загалом тенденція йде на зниження мобілізації.

Депутат наголосив, що цього не можна допускати в жодному разі. За його словами, зниження рівня мобілізації виллється у велику проблему, надолужити процес буде вже неможливо.

Костенко також нагадав, як наприкінці 2023 року колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про необхідність мобілізувати 500 тисяч осіб.

Депутат визнав, що з урахуванням сьогоднішніх цифр і того, яке армії потрібне поповнення, цифра Залужного є більш актуальною.

"Я все-таки приходжу до думки, що Залужний не зі стелі брав ті цифри. Я більше погоджуюся тут із ним, що все-таки така цифра — вона більш актуальна, ніж те, що ми набираємо, ніж те, що нам говорили до цього, що нам таке не потрібно", — сказав Костенко.

Костенко, мобілізація
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