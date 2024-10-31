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Зеленського закликають створювати в Україні ядерну зброю

04.11.2024 / 13:19
На офіційному інтернет-представництві Президента України зʼявилась петиція, де автор закликає створити ядерну зброю, адже "лише так з Україною будуть рахуватись", передає УНН.

"Не секрет, що в цьому світі рахуються тільки з сильним. Багато прикладів у світовій історії, коли підтримка партнерів залежить від того, чи є в тебе ядерний потенціал. Країні не обов'язково цей потенціал використовувати. Але з тобою будуть рахуватися", - йдеться в петиції.

Автор заначає, країни які підписали Будапештський меморандум, не до кінця виконують свої зобов'язання, бояться ескалації з росією (бо вона має ядерну зброю).

"Інший приклад - Ізраїль. Чому США підтримує не тільки зброєю але і самі приймають участь в конфлікті на Близькому сході. Ізраїль - ядерна країна! Прошу підтримати створення ядерної зброї Україною. Більшої ескалації, ніж зараз є в Україні, не буде. Ми, маємо стати сильною і незалежною країною", - зазначається в петиції.

ядерна зброя, петиція
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