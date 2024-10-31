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Die Zeit: Питання про можливі мирні переговори між Україною та рф практично вирішено

04.11.2024 / 15:23
Київ та москва, ймовірно, ведуть непублічні, таємні переговори з метою визначення можливих взаємних поступок. Переговори проводяться на рівні політичних радників.

Про це пише Die Zeit із посиланням на поінформовані джерела.

Сторони обговорюють помірність від взаємних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, обмін полоненими, відновлення зернової угоди та повернення українських дітей, а також подальшу долю анексованого Криму.

ЗМІ повідомляють, що зустрічі відбувалися у Києві, Давосі, Копенгагені, Джидді та інших містах. На них також були присутні представники країн G7 та Китаю.

Згідно з даними джерел, питання про можливі мирні переговори між двома країнами практично вирішено, і москва з Києвом обговорюють формат, місце та дату такого діалогу.

переговори, Die Zeit
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